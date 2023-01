Il furgone è letteralmente finto all’interno di un negozio dopo essersi scontrato contro una vettura.

L’impatto è stato così violento che il conducente ha perso il controllo del suo veicolo ed ha distrutto l’attività commerciale.

Furgone finisce dentro a un negozio: incidente al Quadraro

Ci troviamo a Roma, nella zona del Qadraro, per la precisione a viale Spartaco. Il sinistro è avvenuto oggi, 9 gennaio 2023, alle 14.00 circa. I veicoli coinvolti nell’incidente sono un furgone ed una BMW. Le cause che hanno portato le due vetture a scontrarsi sono ancora ignote e, come riporta Roma Today, gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale sono giunti sul posto per indagare.

Fatto sta che lo schianto è stato molto violento e il furgone è finito all’interno di un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi distruggendo parte della merce e della struttura.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Oltre agli agenti di polizia, sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118 in ambulanza per trasportare i conducenti delle vetture coinvolte nell’incidente in ospedale in codice arancione vista la violenza del sinistro.

Fortunatamente le condizioni delle persone ricoverate non sono allarmanti e non vi sono, per ora, vittime e altri feriti.