La Capitale è stata sconvolta quest’oggi, 16 dicembre, da un terribile incidente stradale dove sono state spezzate due giovani vite.

In mattinata, due ragazzi di appena 18 anni si sono scontrati con il loro scooter contro un autocarro Iveco in zona Garbatella. Per loro non c’è purtroppo stato nulla da fare: entrambi hanno perso la vita.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso.

La dinamica precisa dell’incidente

Il tragico evento dove i due giovanissimi hanno perso la vita è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 6:30 del mattino, nel noto quartiere nella zona sud ovest della città.

Lo scontro fra l’autocarro Iveco e lo scooter dove erano a bordo i due 18enni è avvenuto in Circonvallazione Ostiense, all’altezza del civico 199, di fronte alla chiesa di Santa Galla. Anche il conducente dell’autocarro è rimasto a quanto pare ferito nello scontro.

Stando a quanto riporta Il Messaggero il botto è stato violentissimo: entrambi i ragazzi sono stati sbalzati dal mezzo e uno dei due è morto sul colpo. Quando i medici del 118 sono accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che decretare la morte del giovane.

L’altra vittima è stata immediatamente portata in codice rosso all’Ospedale di Tor Vergata, dove è però deceduta pochi minuti dopo il ricovero. L’autista del camion, invece, non risulta essere in pericolo di vita.