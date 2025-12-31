Furto da 30 Milioni di Euro: La Straordinaria Rapina alla Sparkasse di Gelsenkirchen

Una clamorosa rapina ha scosso la Germania durante le festività natalizie, con ladri che hanno sottratto un bottino straordinario.

Nel cuore della Renania Settentrionale-Vestfalia, un audace furto ha colpito la filiale della Sparkasse a Gelsenkirchen, approfittando della tranquillità natalizia. I ladri, grazie a una pianificazione meticolosa, sono riusciti a portare via un bottino stimato tra i 30 e i 90 milioni di euro, rendendo questa rapina una delle più grandi nella storia tedesca.

Il colpo audace

La rapina si è verificata durante la chiusura della banca per le festività natalizie. I ladri hanno utilizzato un trapano speciale per perforare un muro di cemento, riuscendo così ad accedere a una camera blindata attraverso un parcheggio adiacente. Questo metodo ingegnoso ha permesso loro di forzare l’apertura di oltre 3.200 cassette di sicurezza, creando una forte preoccupazione tra i clienti per la sicurezza dei propri beni.

Scoperta della rapina

Il furto è stato scoperto nella mattinata di lunedì, quando un allarme antincendio ha attirato l’attenzione delle autorità. I pompieri, giunti sul posto, hanno trovato un foro nel muro che portava al caveau. Testimonianze di alcuni cittadini hanno rivelato che uomini con borse pesanti erano stati visti nel parcheggio durante la notte tra sabato e domenica, suggerendo che i ladri avessero avuto tempo sufficiente per agire senza fretta.

Le indagini in corso

La polizia ha descritto l’operazione come altamente organizzata, paragonandola a un colpo di film in stile Ocean’s Eleven. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno mostrato un Audi RS 6 allontanarsi rapidamente dal parcheggio, con le targhe rubate a un veicolo di Hannover. Questo ha fornito un primo indizio su cui gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili del crimine.

Impatto sui clienti e misure di sicurezza

La rapina ha suscitato una forte reazione tra i clienti della banca. Molti di essi si sono radunati all’esterno della filiale per chiedere chiarimenti. La Sparkasse ha confermato che la maggior parte delle cassette di sicurezza è stata compromessa e ha attivato un numero verde per assistere i clienti coinvolti. La preoccupazione principale riguarda le modalità di risarcimento, dato che molte cassette non erano completamente assicurate.

Reazioni e futuro

In seguito all’accaduto, è emersa una forte richiesta di trasparenza da parte dei clienti. Alcuni hanno manifestato frustrazione per la mancanza di informazioni e per il rischio di perdere beni di grande valore, come oro, gioielli e documenti importanti. La Sparkasse ha promesso di collaborare con le compagnie assicurative per facilitare le richieste di risarcimento, rinnovando il suo impegno a garantire la sicurezza dei propri clienti.

Attualmente, i ladri sono ancora a piede libero e le indagini proseguono. Le autorità sono determinate a risolvere questo caso e a garantire che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia.