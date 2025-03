Un furto che colpisce nel segno

Federico Fashion Style, noto parrucchiere dei vip, ha recentemente subito un furto che ha dell’incredibile. Attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso con i follower la notizia di un amaro episodio che lo ha colpito profondamente. “Ragazzi, scusate se sono stato un po’ assente in questi ultimi giorni, ma ho subito un brutto furto”, ha dichiarato, esprimendo il suo dispiacere per la situazione. Il valore del bottino si aggira attorno agli 80mila euro, una cifra che rappresenta non solo un danno economico, ma anche un colpo al suo impegno professionale.

Il valore del lavoro e della creatività

Federico Lauri, questo il suo nome all’anagrafe, ha sottolineato quanto sia difficile per un professionista vedere il frutto del proprio lavoro portato via. “Sono molto dispiaciuto perché sono stato derubato di alcune cose per le quali ci ho messo tutto l’impegno per realizzarle e soprattutto ci ho investito tanti soldi”, ha aggiunto. La sua carriera, costruita con fatica e dedizione, è stata messa a dura prova da questo furto, che ha colpito non solo il suo patrimonio, ma anche la sua reputazione nel settore.

La speranza nella giustizia

Federico ha espresso la sua speranza che le autorità possano risalire all’identità dei ladri attraverso le telecamere di sorveglianza. “Vi farò vedere il video”, ha promesso ai suoi follower, dimostrando la sua determinazione a non lasciare impunito questo atto. “Confido nelle autorità di trovare il balordo che ora è in possesso delle mie cose. E confido soprattutto nella giustizia perché chi ha fatto ciò deve pagare”, ha concluso, lasciando trasparire la sua frustrazione e il desiderio di giustizia. Questo episodio non è il primo per Federico, che già ad aprile 2023 era stato vittima di un furto a casa di sua madre, ad Anzio. La sua storia mette in luce le difficoltà e le insidie che anche i professionisti più affermati possono affrontare nella loro vita quotidiana.