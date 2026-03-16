Furto in villa a Cadrezzate con Osmate: gioielli e contanti portati via per 100mila euro

Una villa a Cadrezzate con Osmate è stata saccheggiata: marito e moglie legati con nastro adesivo e un bottino stimato superiore ai 100mila euro, mentre i Carabinieri indagano

Una rapina in villa ha scosso la comunità di Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese: fonti giornalistiche riportano che l’episodio sarebbe avvenuto nei primi giorni di marzo, con alcune testate che indicano il 9 marzo e altre l’11 marzo. Secondo le ricostruzioni raccolte, i proprietari si sono trovati faccia a faccia con tre persone incappucciate all’interno dell’abitazione durante la serata; alcune versioni parlano di un intervento avvenuto tra le 20 e le 20.30. I coniugi sono stati bloccati dai malviventi che hanno utilizzato del nastro adesivo per legare le mani e impedirne gli spostamenti.

Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato attorno ai 100mila euro, somma che comprenderebbe contanti e preziosi. All’interno della villa era presente anche il cane di guardia della coppia: gli inquirenti ipotizzano che l’animale sia stato reso inoffensivo attraverso l’uso di qualche sostanza, così da evitare reazioni durante il furto. I proprietari non hanno riportato ferite gravi, ma l’episodio ha lasciato segni evidenti sul piano emotivo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese.

La dinamica del colpo

Dalle prime verifiche emerge che i malviventi non hanno dovuto compiere grandi manovre per introdursi nella casa: sembra che la porta d’ingresso non fosse chiusa a chiave, una vulnerabilità sfruttata per accedere rapidamente agli ambienti. Una volta dentro, i tre soggetti incappucciati hanno cercato e raccolto velocemente gioielli e denaro, rovistando nelle stanze in modo mirato. Non risultano al momento segnalazioni ufficiali sull’uso di armi, e varie fonti riferiscono che i rapinatori non avrebbero pronunciato minacce esplicite ma si sono concentrati sull’impossessarsi dei beni di valore.

L’ingresso e il metodo

Testimonianze e rilievi suggeriscono un modus operandi volto alla rapidità: entrata agevolata, immobilizzazione dei conviventi tramite nastro adesivo e raccolta selettiva dei preziosi. È stata avanzata l’ipotesi che, oltre ai tre autori presenti all’interno, vi fosse un quarto complice rimasto all’esterno a fare da palo, pronto a segnalare eventuali movimenti e facilitare la fuga. Il fatto che il cane sia stato neutralizzato solleva dubbi su possibili tecniche preliminari adottate dai rapinatori per non compromettere il colpo.

Le indagini e le piste investigative

Sulle tracce della banda lavorano i militari della Compagnia di Gallarate e gli uffici della Procura di Varese; alcune testate hanno citato il nome del pubblico ministero coinvolto, Marilina Contaldo, come referente dell’attività investigativa. I Carabinieri stanno acquisendo elementi utili, analizzando eventuali telecamere della zona, controllando movimenti sospetti e cercando riscontri su passaggi di mezzi e persone nelle ore antecedenti e successive al colpo. La presenza di un possibile quarto uomo apre scenari che vanno dall’azione organizzata alla semplice collaborazione locale per la fuga.

Ipotesi e verifiche in corso

Gli investigatori stanno valutando più piste: dal ricorso a ricettatori locali alla possibile vendita online dei gioielli trafugati. Vengono eseguiti rilievi tecnici dentro e fuori l’abitazione per trovare tracce utili all’identificazione, come impronte o elementi biologici. Parallelamente, si sta interrogando la rete di contatti e segnalazioni per risalire a movimenti anomali legati a cessioni di preziosi o contanti. L’eventuale conferma del ruolo di un palo potrebbe rivelare una struttura più ampia dietro il gesto.

Conseguenze per le vittime e consigli di sicurezza

Oltre alle perdite materiali, la coppia dovrà fare i conti con l’impatto psicologico di un’intrusione così violenta nella propria dimora. Le autorità sottolineano l’importanza di semplici accorgimenti per prevenire simili episodi: chiudere sempre con chiave le porte esterne, installare sistemi di allarme o telecamere visibili, e custodire preziosi in una cassaforte o in depositi sicuri. In caso di presenza di animali da guardia, valutare misure che impediscano la possibilità di somministrare sostanze che ne compromettano la reattività. Le attività investigative proseguiranno fino all’individuazione dei responsabili e al recupero, se possibile, dei beni sottratti.