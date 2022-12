Furto su decine di auto in sosta: arrestato un 50enne sulla cui presenza in un luogo di sosta dei veicoli era stata segnalata dai residenti

In Sardegna i carabinieri e la polizia bloccano un uomo dedito al furto su decine di auto in sosta: arrestato un 50enne.

A Carbonia un pregiudicato danneggia e depreda i veicoli con un punteruolo ma viene bloccato. Secondo quanto illustra la nota media della Benemerita il 50enne ha “danneggiato con un punteruolo frangi-vetri una decina di auto parcheggiate nella parte nord di Carbonia”.

Furto su decine di auto in sosta

E lo scopo? Ovvio e seriale: “Rubarvi all’interno soldi e oggetti”: A quel punto i residenti allarmati hanno chiamato sia la polizia che i carabinieri che lo hanno arrestato.

Secondo quanto riferito dai media isolani l’episodio è avvenuto la notte scorsa “nei pressi di via Veneto e via Dalmazia”. In quei due spot precisi di parcheggio “una decina di vetture sono stati mandati in frantumi i vetri anteriori e posteriori”.

Volanti e Gazzelle a caccia del ladro

L’azione dell’uomo, un 50enne del luogo, non è però passata inosservata. A d un certo punto si sono manifestate Gazzelle e Volanti e le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare il ladro e ad “arrestarlo mentre tornava a casa”.

Cosa è stato trovato o attribuito all’uomo? “Diversi oggetti prelevati da nove autovetture parcheggiate nelle vicinanze della via che sono risultate essere danneggiate”. Il 50enne è stato tratto in arresto per furto aggravato in flagranza.