Una serata di musica e emozioni

La finale del San Marino Song Contest, tenutasi sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, ha regalato momenti indimenticabili agli appassionati di musica. Condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti, la serata ha visto esibirsi artisti di grande talento, culminando con la proclamazione del vincitore che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest.

Gabry Ponte e il suo trionfo

Il grande protagonista della serata è stato Gabry Ponte, che ha conquistato la giuria con il suo brano Tutta l’Italia, sigla dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La giuria, composta da esperti del settore musicale, ha espresso il proprio verdetto, conferendo a Ponte il primo posto e la possibilità di esibirsi a Basilea dal 13 al 17 maggio. In un’intervista post-vittoria, l’artista ha espresso la sua gratitudine a Carlo Conti e a tutti i concorrenti, sottolineando l’importanza di questo riconoscimento.

La giuria e la competizione

La giuria del contest era formata da nomi noti nel panorama musicale italiano, tra cui Luca De Gennaro, Roberto Sergio, Federica Gentile, Mario Andrea Ettorre ed Ema Stokholma. La loro esperienza ha garantito una valutazione accurata delle performance, rendendo la competizione ancora più avvincente. Al secondo posto si è classificato The Rumpled con la canzone You get me so high, seguito da Teslenko con Storm. La serata ha visto anche la partecipazione di ospiti illustri come Cristiano Malgioglio e La Rappresentante Di Lista, che hanno arricchito l’evento con le loro esibizioni.

Un premio per la critica

Tra i partecipanti, Pierdavide Carone, vincitore dell’ultima edizione di Ora O Mai Più, ha presentato il brano Mi vuoi sposare?. Nonostante la sua undicesima posizione, Carone ha ricevuto il premio della critica, un riconoscimento che testimonia la qualità della sua performance. La serata ha messo in luce non solo i vincitori, ma anche il talento di tutti gli artisti coinvolti, creando un’atmosfera di celebrazione della musica e della creatività.