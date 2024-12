Una puntata controversa

Oggi pomeriggio, il talk show La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, ha offerto ai telespettatori un momento di grande imbarazzo. Durante la discussione sui concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, Grazia Sambruna ha commesso una gaffe che ha subito attirato l’attenzione. La conversazione si è incentrata sui vincitori delle edizioni passate, in particolare sul trio de Il Volo, che ha trionfato nel 2015 con il brano “Grande Amore”.

Nel corso della trasmissione, Grazia ha espresso un giudizio negativo sui tre tenori, convinta che il suo microfono fosse spento. Ha infatti esclamato un “purtroppo” riferito alla loro vittoria, scatenando la reazione immediata di Caterina Balivo, che le ha chiesto chiaramente: “Ma come purtroppo?”. Dopo aver realizzato l’errore, la Sambruna ha cercato di giustificarsi, ma ha poi rincarato la dose affermando che Il Volo non le piaceva affatto.

Le reazioni in studio

La situazione ha creato un certo imbarazzo in studio, con Aldo Vitali, in collegamento, che ha cercato di difendere i tre cantanti, sottolineando come siano un’eccellenza italiana. Tuttavia, Grazia ha risposto in modo provocatorio, affermando: “Anche il prosciutto lo è, però a me non piacciono, che devo fare?”. Questa affermazione ha chiuso la discussione, con Vitali che ha semplicemente commentato con un “vabbè” prima di passare a un altro argomento.

Un episodio da ricordare

Questo episodio mette in luce non solo la fragilità delle opinioni espresse in diretta, ma anche il potere dei media nel plasmare l’immagine degli artisti. La gaffe di Grazia Sambruna ha sollevato interrogativi su come le critiche possano influenzare la percezione pubblica di un gruppo musicale di successo come Il Volo. La trasmissione ha dimostrato ancora una volta che, nel mondo dello spettacolo, ogni parola può avere un peso significativo.