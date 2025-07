Durante l’incontro che si è tenuto ieri alla Casa Bianca tra Donald Trump e i cinque presidenti africani, il Tycoon è stato protagonista suo malgrado di una gaffe con Joseph Boakai, presidente della Liberia. Ecco cosa è successo.

Gaffe di Donald Trump con il presidente della Liberia

Ieri, alla Casa Bianca, si è tenuto l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e i cinque presidenti africani, tra cui quello della Liberia, Joseph Boakai.

Durante l’incontro, il Tycoon si è complimentato con quest’ultimo per l’ottimo inglese: “complimenti, un ottimo inglese davvero, dove ha studiato?“. Il presidente della Liberia, in imbarazzo, ha risposto “in Liberia”, evitando però di dire che, proprio in Liberia, la lingua ufficiale è l’inglese!

Gaffe di Donald Trump: in Liberia l’inglese è la lingua ufficiale

Come abbiamo visto, il presidente americano Donald Trump è stato protagonista di una gaffe con il presidente della Liberia Joseph Boakai, in quanto gli ha fatto i complimenti per l’inglese che, però, è proprio la lingua ufficiale della Liberia. Questo Stato, ricordiamo, è stato fondato come colonia di schiavi afroamericani liberati dagli Stati Uniti agli inizi del XIX secolo. La capitale della Liberia, Monrovia, prende il nome dal quinto presidente degli States, ovvero James Monroe.