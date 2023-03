Gara clandestina di moto a Biassono, morto un ragazzo di 16 anni: addio a Christian Donzello

Tragedia a Biassono: un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre stava partecipando a una gara clandestina di moto.

Gara clandestina di moto a Biassono, morto un ragazzo di 16 anni

Nel pomeriggio di domenica 12 marzo, un ragazzo di 16 anni – identificato come Christian Donzello – ha perso la vita a causa dei severi traumi riportati dopo essere rimasto vittima di un incidente in moto. L’adolescente stava partecipando a una gara clandestina a Biassono, in provincia di Monza, insieme ad altri giovani quando un’auto ha improvvisamente svoltato nella strada in cui le moto stavano competendo tra loro. La vettura ha colpito in pieno il 16enne e ha travolto anche un altro motociclista di 18 anni.

L’incidente è stato subito segnalato ai soccorsi e alle forze dell’ordine. I paramedici intervenuti sul posto hanno tentato di prestare soccorso a Donzello ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’altro centauro, invece, è stato trasportato in ospedale per poi essere dimesso con una prognosi di sette giorni.

Addio a Christian Donzello

La vittima, in sella la sua moto Enduro 125, ha percorso il lungo rettilineo che si trova in viale Friuli insieme ad almeno altri tre coetanei. Il gruppo di centauri era circondato da decine di ragazzi giunti sul posto per assistere alla gara di moto clandestina.

Insieme ai sanitari, sul luogo dell’incidente mortale si sono recati anche i carabinieri che hanno identificato tutti i presenti e sottoposto ad alcol test il conducente dell’auto. Il 22enne brianzolo che guidava la vettura è risultato, però, negativo. I militari dell’Arma, inoltre, hanno visionato i video delle telecamere di videosorveglianza presenti in