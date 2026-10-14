Massimo Garavaglia annuncia la candidatura alla segreteria della Lega e sfida Matteo Salvini al congresso di Milano del 24 e 25 ottobre, puntando su federalismo e identità territoriale.

La Lega si prepara al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano, un appuntamento decisivo per il futuro del partito. A sfidare Matteo Salvini per la guida del Carroccio è Massimo Garavaglia, senatore ed ex ministro del Turismo, che punta a rilanciare l’identità federalista e il legame con i territori. La sua candidatura apre un confronto interno sulla leadership e sulla direzione politica del movimento.

Garavaglia sfida Salvini: “Mi candido al Congresso della Lega”

“Mi candido, perché sono libero e della Lega”. Con queste parole Massimo Garavaglia, senatore del Carroccio ed ex ministro del Turismo, ha annunciato la sua intenzione di partecipare alla corsa per la segreteria del partito. La sfida si giocherà durante il congresso straordinario della Lega, previsto a Milano il 24 e 25 ottobre, dove Matteo Salvini potrebbe trovarsi per la prima volta davanti a un concorrente.

La candidatura di Garavaglia si inserisce in una fase di confronto interno sul futuro del movimento e sulla sua identità politica.

Il senatore ha spiegato di voler riportare al centro i principi originari del Carroccio, rivendicandone la natura federalista e il legame con le realtà locali. “C’è un congresso. Sono della Lega e mi candido”, ha dichiarato, precisando che il suo obiettivo è anche ribadire “che non siamo un partito di estrema destra.

Noi siamo federalisti e siamo il partito dei territori”. Una posizione che potrebbe dare voce alla componente più legata alla tradizione nordista e all’esperienza di governo, anche in considerazione dei rapporti politici con il ministro Giancarlo Giorgetti e della vicinanza al presidente della Lombardia Attilio Fontana.

Chi è Massimo Garavaglia: dagli incarichi in Lombardia al governo Draghi

Nato nel 1968 a Cuggiono, in provincia di Milano, Massimo Garavaglia è un esponente storico della Lega, laureato alla Bocconi e consulente aziendale. La sua carriera politica è iniziata a livello amministrativo nel 1999, quando è diventato sindaco di Marcallo con Casone. Nel 2006 è entrato in Parlamento, eletto alla Camera dopo essersi candidato nella circoscrizione Lombardia 1 nelle liste della Lega Nord-Movimento per l’Autonomia. Nel 2013 è approdato alla giunta regionale guidata da Roberto Maroni, assumendo l’incarico di assessore al Bilancio, e successivamente ha ricoperto ruoli di sottosegretario e viceministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze durante i governi Conte I e Conte II.

La sua esperienza istituzionale comprende anche la guida del Ministero del Turismo nel governo presieduto da Mario Draghi. Attualmente senatore nella XIX legislatura, Garavaglia è presidente della 6ª Commissione permanente del Senato, competente in materia di Finanze e Tesoro, e fa parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L’annuncio della candidatura ha ricevuto una prima apertura da parte di Salvini, che al Parlamento europeo ha commentato: “Ho convocato un congresso perché ci sia gente che si candidi, che fa proposte, porta idee, presenta mozioni”. Il segretario ha poi aggiunto: “Più sono e meglio è”, sottolineando che saranno i militanti a decidere il futuro del partito. Se la candidatura di Garavaglia verrà formalizzata, il congresso potrebbe trasformarsi in un confronto effettivo sulla leadership, con il ricorso al voto a scrutinio segreto anziché a una conferma unitaria di Salvini.