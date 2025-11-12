Garlasco, convocazione per Massimo Lovati in Procura a Brescia: “Si presenterà da solo”

Massimo Lovati si recherà domani in Procura a Brescia: non sarebbe indagato e ripeterà quanto già dichiarato alla stampa.

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con la convocazione di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, nell’ambito di un’inchiesta per presunta corruzione che coinvolge l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. A oltre sedici anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda giudiziaria continua a intrecciare nuove figure e sviluppi, tra audizioni, sospetti e tensioni nel team legale di Lovati.

La città di Brescia, teatro delle audizioni, si prepara così a un nuovo capitolo di una storia che ha segnato profondamente la cronaca nera italiana.

Caos nel team legale di Massimo Lovati e nuove nomine

La gestione difensiva di Lovati appare tutt’altro che lineare. Fino a ieri mattina ad assisterlo c’era solo l’avvocato Fabrizio Gallo, ma nelle ultime ore si sono aggiunti nuovi elementi: il portavoce Alfredo Scaccia, ex legale recentemente dimessosi dalla toga dopo essere stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta a Roma, e l’avvocato Christian Alviani, nominato per affiancare Lovati in un’altra vicenda giudiziaria.

Alfredo Scaccia all’AGI ha spiegato: “L’avvocato Lovati mi ha chiesto di essere il suo portavoce per portare equilibrio nel caos delle notizie“.

L’avvocato Fabrizio Gallo, precedentemente incaricato nella querela per diffamazione che coinvolge Lovati, aveva annunciato l’intenzione di rinunciare al mandato dopo aver appreso della nomina del portavoce Scaccia.

Visibilmente contrariato, il legale aveva commentato così in diretta a Ore 14:

“Fino alle 20 di ieri sera non ero a conoscenza né di una convocazione né dell’esistenza di un addetto stampa. Non sono un pupazzo, sono pronto a togliere il disturbo“.

Per poi precisare, come riportato dal Corriere della Sera:

“Ho sentito Massimo Lovati 5 minuti fa, mi ha confermato il mandato, non ho mai avuto intenzione di rinunciare ad assisterlo“.

Garlasco, convocazione per Massimo Lovati in Procura a Brescia: “Si presenterà da solo”

Intanto, Massimo Lovati ha ricevuto un “un invito come persona interessata” a presentarsi domani mattina alle 9:30 negli uffici della Procura di Brescia. L’ex legale di Andrea Sempio sarà ascoltato dalla pm Claudia Moregola, che conduce l’indagine su Giuseppe Sempio e sull’ex magistrato Mario Venditti per presunta corruzione in atti giudiziari.