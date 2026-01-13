Una nuova perizia a Garlasco porta aggiornamenti sul delitto di Chiara Poggi, aprendo scenari diversi rispetto alle ricostruzioni precedenti. Gli esperti hanno esaminato elementi finora poco considerati, offrendo nuovi spunti sulle dinamiche della vicenda.

Testimonianze inedite e riflettori mediatici sul delitto di Garlasco

Mentre la famiglia Poggi cerca di consolidare la condanna di Stasi, il caso torna a far discutere sui media.

Recentemente, il tribunale ha condannato in primo grado per diffamazione Riccardo Festinese e il giornalista Alessandro De Giuseppe del programma “Le Iene”, per un servizio del maggio 2022 ritenuto offensivo nei confronti della famiglia Cappa, parenti della vittima. Tuttavia, durante la stessa puntata sono state raccolte due nuove testimonianze che potrebbero gettare nuova luce sugli eventi del 13 agosto 2007: un uomo e una donna, pur non conoscendosi, dichiarano di aver visto Mariarosa Cappa e una delle figlie vicino alla villetta di via Pascoli la mattina del delitto.

Se confermate, queste dichiarazioni potrebbero ridare credibilità alla vecchia deposizione dell’operaio Marco Muschitta, che raccontò di aver visto una ragazza bionda in bicicletta uscire dalla strada dei Poggi, testimonianza considerata all’epoca inattendibile. Queste nuove informazioni riaprono così un dibattito mediatico e giudiziario già ricco di colpi di scena, sottolineando come anche a distanza di anni il caso continui a evolversi e a fornire spunti investigativi inattesi.

Garlasco, cosa dice la nuova perizia? La prova del Dna

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi riceve un nuovo e significativo sviluppo che sembra rafforzare in modo decisivo la responsabilità di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Recenti perizie, promosse dalla famiglia Poggi, mettono in discussione la ricostruzione precedente secondo cui l’aggressione sarebbe avvenuta all’ingresso della villetta di via Pascoli a Garlasco. Secondo gli esperti, invece, l’azione violenta avrebbe avuto inizio direttamente in cucina.

Il punto di svolta è emerso dall’analisi della spazzatura dell’ultima colazione di Chiara, un reperto rimasto a lungo inesplorato: sulla cannuccia di un Estathé trovato nel cestino sarebbe stato rilevato il Dna di Stasi. Come ha spiegato il consulente Dario Redaelli al Corriere: “Per noi l’aggressione comincia proprio lì, in cucina“.

I legali della famiglia sottolineano che questo elemento confermerebbe la presenza di Stasi in casa in un momento compatibile con l’omicidio. L’avvocato Gian Luigi Tizzoni ha ribadito la propria convinzione che non esistano altri colpevoli, aggiungendo che se il Dna fosse stato disponibile all’epoca, “la motivazione della condanna sarebbe stata ancora più forte“. Redaelli ha precisato alla testata che i risultati potrebbero essere utilizzati in caso di eventuali richieste di revisione, ma che “il mio ruolo è quello di consulente. Le decisioni spettano ai legali“.