Marco Poggi è stato ascoltato in una caserma dei Carabinieri nel veneziano, dove vive da anni. Ecco cosa ha detto sul delitto di Garlasco.

Marco Poggi, nella giornata di ieri, è stato convocato per un’audizione in una caserma dei Carabinieri nel territorio veneziano, dove risiede da tempo. L’interrogatorio, condotto dalla pm Giuliana Rizza, rappresenta un passaggio chiave nell’indagine che coinvolge anche la posizione di Andrea Sempio. Questa testimonianza potrebbe fornire nuovi elementi utili a chiarire dinamiche ancora poco definite, contribuendo a fare luce sul delitto di Garlasco.

Garlasco, il nuovo interrogatorio di Marco Poggi

Dopo 18 anni, il caso è stato riaperto, mettendo per la prima volta in discussione la versione secondo cui un’unica persona sarebbe stata presente sulla scena del delitto, che ha colto Chiara di sorpresa senza darle modo di difendersi.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dalle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, e condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, si è indirizzata verso l’ipotesi che l’omicidio sia stato perpetrato da più individui, tra cui figura anche Andrea Sempio, amico del fratello della giovane vittima.

Marco Poggi, già ascoltato il 12 marzo scorso, è tornato a essere convocato per fornire chiarimenti su chi frequentasse la sua abitazione, chi fosse a conoscenza della sua vacanza con i genitori in Trentino e se avesse mai riferito che il 13 agosto 2007 sua sorella fosse rimasta da sola in casa.

Al momento non sono stati resi noti i risultati dell’audizione. Poggi si è presentato all’incontro con mezzi propri.

Garlasco, interrogatorio di Marco Poggi: cosa ha detto su Andrea Sempio

In una dichiarazione ufficiale, l’avvocato Francesco Compagna, rappresentante legale della famiglia Poggi, ha commentato l’audizione del fratello di Chiara, Marco Poggi. Secondo il legale, l’interrogatorio svolto presso la caserma dei Carabinieri nel veneziano è stato un momento importante per fare chiarezza su alcuni aspetti ancora controversi della vicenda, ribadendo la piena disponibilità della famiglia a collaborare con gli inquirenti.