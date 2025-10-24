Il caso di Chiara Poggi, uno dei delitti più discussi degli ultimi anni, torna sotto i riflettori con nuovi accertamenti forensi che potrebbero offrire indizi decisivi per la ricostruzione della scena del crimine a Garlasco. Oggi, 24 ottobre, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, è stato convocato presso la Clinica Mangiagalli di Milano per sottoporsi a nuovi esami.

Andrea Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche a Milano

Andrea Sempio è stato convocato presso la Clinica Mangiagalli di Milano per sottoporsi a nuovi esami a sorpresa nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. L’indagato, unico indagato nella vicenda riaperta dalla Procura, è arrivato insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani.

Poco prima delle 15, Sempio è stato sottoposto a misurazioni antropometriche complete su caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Secondo quanto riportato da Dentro la Notizia, le valutazioni sono state eseguite sotto la supervisione della professoressa Cristina Cattaneo, rinomata patologa forense e antropologa medica incaricata dalla Procura di Pavia per ridisegnare la scena del crimine.

Palmegiani ha spiegato che “Andrea Sempio si è prestato totalmente a un’attività lunghissima, quindi massima collaborazione in tutti i modi. Non cambia nulla, vedremo in seguito. Non sappiamo l’utilizzo finale dell’esame. Non abbiamo nulla da nascondere“.

Garlasco, Sempio convocato per nuovi esami: cambia la scena del crimine?

Gli elementi raccolti durante la visita saranno confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con le analisi delle macchie di sangue effettuate dal RIS di Cagliari. Lo scopo della Procura è accertare l’eventuale compatibilità tra la corporatura di Sempio e le evidenze ottenute attraverso le nuove perizie scientifiche.

L’avvocato Cataliotti ha precisato “sono stati fatti dei rilievi antropometrici, dati oggettivi. Non si parla della realizzazione di una perizia o di una consulenza, il che è intuibile che verrà fatto, ma non era l’oggetto dei rilievi odierni“.

La legale Taccia ha aggiunto che “Andrea Sempio ha acconsentito spontaneamente a farsi prendere le misurazioni corporee. Avrebbe potuto rifiutarsi, ma ha dimostrato piena collaborazione“. Sempio stesso, all’uscita dall’istituto, ha dichiarato di sentirsi sereno, ribadendo “sono tranquillo, è tutto a posto“.