Nuovo importantissimo colpo di scena sul delitto di Garlasco. Un super-testimone si è presentato in Procura e avrebbe rivelato dettagli che inguaiano sempre di più Andrea Sempio.

Delitto di Garlasco, nuovo colpo di scena: un super testimone smonta l’alibi di Andrea Sempio

Le autorità sono vicine a chiudere il caso di Garlasco? Ancora non si sa ma, le ultime novità portano elementi molto importanti sulla nuova indagine per l’omicidio di Chiara Poggi.

Questa mattina, durante la trasmissione “Mattino Cinque,” Federica Panicucci e l’inviato Manuele Cante hanno parlato di un nuovo elemento, ovvero di un super testimone che si è presentato in Procura portando una clamorosa testimonianza riguardante il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano, alibi di Andrea Sempio. Ecco cosa ha detto l’inviato: “un super-testimone ai Carabinieri di Moscova di Milano avrebbe detto che lo scontrino del 13 agosto del 2007 non lo ha fatto Andrea Sempio e nessuno dei suoi familiari. Ha spiegato tutto nel dettaglio, ha raccontato ogni particolare e avrebbe documentato quanto stava affermando.” Il testimone sarebbe ritenuto molto credibile.

Svolta nel delitto di Garlasco: cosa accadrà ora ad Andrea Sempio?

Come detto, un super testimone avrebbe detto che lo scontrino del parcheggio di Vigevano non lo avrebbe fatto né Andrea Sempio né la sua famiglia. A quanto pare il testimone sarebbe ritenuto assai credibile. Questa potrebbe quindi essere una nuova svolta nel delitto di Garlasco tanto che, a “Mattino Cinque”, Federica Panicucci ha così commentato l’accelerazione incredibile di nuove notizie: “magari siamo vicini a una svolta, magari siamo vicini a un altro avviso di garanzia, magari siamo vicini a una custodia cautelare.”