Delitto di Garlasco, il Tribunale di Brescia annulla il sequestro per Venditti

E’ stato dunque accolto il ricorso presentato dal legale di Venditti, Domenico Aiello, con cui chiedeva di annullare il sequestro disposto lo scorso 26 di settembre. Resta invece il vincolo probatorio per due agende.

Delitto di Garlasco, l’accusa contro Venditti

Come visto, è stato annullato dal Tribunale di Brescia il decreto di sequestro nei confronti di Mario Venditti che, secondo l’accusa, aveva preso dei soldi per scagionare Andrea Sempio nel 2017, nell’indagine sul delitto di Garlasco. Il 26 settembre scorso è stato eseguito il decreto di sequestro e perquisizione nei confronti dell’ex pm, nel filone di indagine dei pm bresciani, in cui Venditti è accusato di corruzione in atti giudiziari. Ora però il decreto è stato annullato e dovrebbero quindi venir restituiti all’ex procuratore di Pavia gli oggetti sequestrati, il cellulare, tre vecchi pc e un hard disk.