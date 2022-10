Il gatto scappa di casa nel 2016 e dei volontari lo ritrovano a sei anni di distanza. L'animale non si era mai allontanato troppo.

Nel Regno Unito, a Devon, un gatto era scappato di casa nel 2016. Dopo anni di disperazione e rassegnazione, i propietari l’hanno ritrovato grazie ad un’associazione che salva gli animali dalla strada.

Gatto scappa di casa nel 2016, i proprietari lo ritrovano dopo 6 anni: “Non ci potevamo credere”

Il gatto si chiama Jimi è non è mai andato troppo lontano dalla casa in cui viveva. Purtroppo però, dopo mesi ed anni di ricerche, non si avevano più notizie dell’animale. La coppia, Joanna e Nick Farmer, si era ormai rassegnata e aveva anche smesso di cercarlo. Jimi era fuggito da una finestra nel 2016, sei anni fa, perchè un loro amico aveva dimenticato di chiuderla. Il felino aveva un microchip per il riconoscimento.

Jimi è tornato a casa

Dal 2016 torniamo ai giorni nostri. Una signora ha trovato di fronte la porta della sua casa un gatto randagio che aveva però un microchip. Sicura che fosse scappato ha deciso di portarlo presso un’ente di beneficenza locale: l’Hector’s House Cat Rescue. I volontari del centro hanno annunciato l’arrivo del felino con un post su Facebook. Joanna ha subito riconosciuto il suo Jimi e, senza pensarci due volte, è corsa a recuperarlo nonostante il microchip fosse ormai usurato.

L’animale a quattro zampe è tornato adesso nella sua vecchia casa e con lui, a fargli compagnia, ci sono anche i tre figli della coppia.