La Striscia di Gaza è nuovamente teatro di una pesante escalation militare, con l’esercito israeliano che ha intensificato gli attacchi e mobilitato truppe per estendere il proprio controllo sul territorio. Questa nuova fase di violenza ha causato un tragico aumento dei morti, alimentando un dramma umanitario di proporzioni crescenti.

La guerra in Medioriente e la possibilità di negoziati

Una fonte autorevole della sicurezza israeliana ha riferito a Channel 12 che esiste una possibilità di avviare negoziati, con la facoltà di sospenderli in qualsiasi momento qualora emergessero circostanze che compromettano l’intesa. Nel frattempo, i negoziati tenutisi a Doha si sono rivelati infruttuosi, anche se i mediatori israeliani continueranno a restare in Qatar durante il fine settimana per ulteriori trattative.

Gaza, dramma senza fine: l’impressionante numero di morti nelle ultime 24 ore

L’esercito israeliano ha reso noto di aver avviato una serie di attacchi su larga scala e di aver dispiegato le proprie forze per assumere il controllo di alcune zone nella Striscia di Gaza, in preparazione all’operazione denominata ‘Carri di Gedeone’ e all’espansione della campagna militare nella regione.

Un portavoce delle Forze di Difesa israeliane ha spiegato che l’obiettivo dell’operazione è lanciare un chiaro monito a Hamas, offrendo “un’ultima opportunità per raggiungere un accordo prima di una drammatica espansione dei combattimenti“.

Dall’alba di ieri, almeno 115 palestinesi hanno perso la vita a causa dei raid condotti dall’esercito israeliano, come riportato da Al Jazeera, che descrive l’avvio di una nuova offensiva notturna su vasta scala nel territorio di Gaza. Secondo la stessa fonte, dall’inizio degli attacchi domenica scorsa il numero totale dei palestinesi uccisi è salito a circa 370.

Il direttore dell’ospedale indonesiano nel nord di Gaza, Marwan Al-Sultan, ha riferito che dalla mezzanotte la struttura ha ricevuto 58 morti e che altre vittime si trovano ancora sotto le macerie. Ha descritto la situazione all’interno dell’ospedale come catastrofica, come riportato da Reuters sul suo sito web.