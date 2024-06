Anche negli ultimi giorni, l’esercito israeliano ha continuato a colpire i suoi obiettivi all’interno della Striscia di Gaza. Nel corso della giornata di ieri, l’Idf ha portato a termine un nuovo terribile attacco su una scuola dell’Unrwa (Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi) sita nei pressi di Gaza City.

Israele-Hamas, morti scuola dell’Unrwa a Gaza: l’attacco

A dare la notizia è stato l’ufficio stampa del governo di Gaza gestito da Hamas, che ha spiegato come Israele abbia attaccato nel corso della notte una scuola dell’Unrwa sita, questa volta, nelle vicinane di Gaza. Secondo quanto si apprende, le vittime di quest’ultimo raid, l’ennesimo nella medesima area, sarebbero 8. Secondo quanto si apprende, pare che il luogo in questione stava ospitando diverse decine di sfollati e negli ultimi mesi era stato utilizzato per distribuire aiuti alla popolazione.

Israele-Hamas, morti scuola dell’Unrwa a Gaza: le giustificazioni di Tel Aviv

Israele, da parte sua, conferma solo in parte la versione. Secondo Tel Aviv, infatti, il luogo era usato solo in parte per questi scopi, perché in realtà nelle ultime settimane era diventato un posto di ritrovo per i militanti di Hamas e della Jihad islamica.