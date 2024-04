Zein Oroq, un ragazzo palestinese di 13 anni, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato mentre tentava di raggiungere un carico di aiuti alimentari.

13enne palestinese muore durante la consegna di aiuti alimentari a Gaza

A novembre un attacco aereo israeliano aveva distrutto la sua casa e in quell’occasione il giovane era rimasto bloccato sotto le macerie. Diversi membri della sua famiglia sono morti, ma lui è sopravvissuto. Cinque mesi dopo, durante un lancio aereo di aiuti, Zein è stato colpito da uno dei pacchi mentre si affrettava a cercare di prendere dei viveri. “La prima volta, quando la casa è stata colpita da un attacco, è uscito da sotto le macerie con ferite alla testa, alla mano e alla gamba. Dio lo ha salvato“, ha dichiarato ai giornalisti il nonno, Ali Oroq.

Il racconto del padre

“Mentre i paracadute cadevano, una scatola lo ha colpito alla testa” ha raccontato il padre Mahmoud, spiegando che le numerose persone che si sono avventate sul carico non hanno prestato attenzione al fatto che il ragazzo si trovasse a terra. “Così, la sua testa è stata tagliata e ferita, ha riportato fratture al bacino, al cranio e all’addome, e con il flusso di persone, la pressione è aumentata su di lui” ha continuato, come riportato dal Guardian. Il 13enne è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto a causa delle gravi lesioni.

I drammatici precedenti

La morte di Zein Oroq riporta l’attenzione sul costo umano di sei mesi di violenze, carenze alimentari e malnutrizione dettate dal conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Il 26 marzo oltre 10 persone erano morte annegate, nel tentativo di recuperare un carico di aiuti che era atterrato in mare. Qualche settimana prima 5 persone avevano perso la vita e altre 10 erano rimaste ferite quando il paracadute di un pallet di aiuti non si è aperto ed è caduto a terra, colpendo la folla.