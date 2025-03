In un colloquio con la polizia, il parrucchiere di Arakawa ha parlato dello stato emotivo della moglie di Hackman prima della sua morte.

La tragica morte di Gene Hackman e della sua moglie Betsy Arakawa ha scosso il mondo dello spettacolo, lasciando molti interrogativi irrisolti. La coppia, che aveva condiviso una vita privata lontano dai riflettori, sembrava vivere in tranquillità. Tuttavia, le circostanze che hanno preceduto la loro morte sono diventate oggetto di indagini. In un’intervista con la polizia, il parrucchiere di Arakawa ha parlato dello stato emotivo della moglie di Hackman prima della sua morte, esprimendo alcune sue preoccupazioni.

La morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Gene Hackman, trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa il 27 febbraio scorso, è deceduto per cause naturali legate a malattie cardiache, ipertensione, problemi respiratori e Alzheimer avanzato, quasi una settimana dopo la morte della moglie. La causa del decesso di Hackman è stata confermata dalla medico legale del New Mexico, Heather Jarrell, che ha precisato che il decesso risalirebbe al 18 febbraio, data dell’ultimo battito registrato dal suo pacemaker.

Betsy Arakawa, il cui corpo è stato trovato nel bagno, sarebbe morta prima per un virus raro, la sindrome polmonare da Hantavirus, trasmesso dai roditori. I test hanno escluso l’ipotesi di avvelenamento da monossido di carbonio, mentre l’autopsia non ha rilevato traumi su entrambi.

Gene Hackman e Betsy Arakawa, il parrucchiere di lei fa una rivelazione sconcertante

Nuovi e inquietanti dettagli emergono sulla morte di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa. Un filmato della body-cam, diffuso da Fox News il 24 marzo, mostra il parrucchiere di Arakawa, Christopher, che descrive due inquietanti incontri con uno sconosciuto nelle settimane prima del decesso della coppia.

“Mi ha detto che c’era un uomo che aveva parcheggiato fuori dal cancello della loro proprietà che li aveva seguiti. In due occasioni separate… Una volta, quando sono andati a White Rock. Sono andati a pranzo lì e l’uomo li ha seguiti partendo da fuori dalla loro comunità recintata, fino a White Rock“, avrebbe raccontato Betsy Arakawa all’uomo prima di morire.

Arakawa aveva raccontato a Christopher che l’uomo, in una occasione, aveva tirato fuori una cartelletta con delle foto di suo marito e voleva che le firmasse. A tal proposito, il parrucchiere ha sottolineato quanto il comportamento fosse insolito, soprattutto considerando che Santa Fe non fosse un luogo tipico per paparazzi e simili.

“Mi ha detto che si è avvicinata a lui e l’ha apostrofato: ‘Le ho detto che doveva avere più rispetto'”.

Ha anche riferito che lo stesso uomo avrebbe seguito la coppia in un’altra occasione, offrendo loro una bottiglia di vino, che però, secondo Christopher, avevano rifiutato.