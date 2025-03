Come sono morti Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa? Mentre le indagini proseguono, il medico legale James Gill ha voluto esprimere il proprio parere personale.

Morte Gene Hackman e Betsy Arakawa: le due ipotesi del medico legale

Le cause della morte dell’attore Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa sono ancora sconosciute. Intanto che le indagini proseguono, il medico legale, James Gill, ha voluto dire la sua in merito. Secondo il medico sarebbero morti per cause naturali, ecco le due ipotesi. La prima è che Hackman, vista la sua storia di malattie cardiache e il pacemaker, sia collassato a terra e che Betsy, trovandolo senza vita, sia morta poco dopo di crepacuore, a causa di un arresto cardiaco dovuto allo shock emotivo. L’altra ipotesi è che invece sia morta prima Betsy e che Gene, nel tentativo di andare a chiamare aiuto, sia crollato a terra per lo stress emotivo.

Proseguono le indagini

Le indagini intanto continuano, al fine di stabilire con esattezza come siano morti Gene Hackman e Betsy Arakawa. Dalle indagini è stata rilevata una piccola perdita di gas in cucina, ma nulla che al momento possa far pensare a morte causata da monossido di carbonio. C’è inoltre da capire come mai, accanto al corpo di Betsy, ci fosse un flacone di pillole aperto.