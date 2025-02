Gene Hackman, 95 anni, e la moglie Betsy Arakawa, 63, sono stati trovati morti nella loro villa a Santa Fe, insieme a uno dei loro tre cani. I corpi sono stati ritrovati in stanze separate, mentre due pastori tedeschi sono sopravvissuti, ha riferito lo sceriffo Adan Mendoza al New York Times. In queste ore avanzano le prime ipotesi sulla morte.

Morte Gene Hackman e moglie: le prime ipotesi secondo un perito patologo

La polizia sta indagando su ogni possibilità, senza escludere alcuna pista.

“Possiamo confermare che sia Gene Hackman che sua moglie sono stati trovati deceduti nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio nella loro residenza di Sunset Trail. L’indagine è ancora in corso, ma al momento non crediamo che si tratti di un atto doloso”, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

Un patologo forense ha ipotizzato su Fox che Gene Hackman, la moglie e il cane siano morti per avvelenamento da monossido di carbonio. Michael Baden suggerisce che i gas di scarico di un’auto lasciata accesa in garage o una fuga di gas da una caldaia potrebbero essere la causa. Anche la famiglia dell’attore sostiene questa ipotesi, ha dichiarato la figlia Elizabeth a TMZ, aggiungendo che la polizia non ha rilevato segni di crimine.

Morte Gene Hackman e moglie: il ritrovamento dei corpi

La polizia ha trovato la coppia senza vita mercoledì alle 13:45, dopo la segnalazione di un vicino preoccupato perché non aveva visto la coppia uscire come di routine.

Lo sceriffo Mendoza ha riferito a TMZ di aver ottenuto un mandato di perquisizione e di non escludere alcuna pista. Hackman e Arakawa erano morti da almeno un giorno, senza traumi visibili, ma le cause restano incerte: omicidio, suicidio, incidente o cause naturali.