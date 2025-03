Gene Hackman, 95 anni, e la moglie Betsy Arakawa, 63, sono stati trovati morti nella loro villa a Santa Fe, insieme a uno dei loro tre cani, il 26 febbraio. I corpi erano in stanze separate, mentre due pastori tedeschi sono sopravvissuti. Le prime indagini della polizia suggeriscono che l’attore possa essere deceduto nove giorni prima del ritrovamento.

Morte Gene Hackman, per la polizia deceduto 9 giorni prima del ritrovamento

Potrebbero essere necessarie settimane per risolvere il mistero della morte di Gene Hackman, sua moglie Betsy Arakawa e uno dei loro tre cani. Secondo quanto riportato da Tmz, i risultati delle autopsie, compresi i test tossicologici, potrebbero richiedere da un mese a un mese e mezzo.

L’ufficio dello sceriffo ha confermato che è stato effettuato il primo esame sui corpi di Gene e Betsy, mentre i test per verificare la presenza di ossido di carbonio e altri esami tossicologici sono ancora in fase di analisi.

La polizia di Santa Fe, negli Stati Uniti, ha affermato che è altamente probabile che l’attore Gene Hackman sia deceduto nove giorni prima del ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 26 febbraio nella sua casa. Gli ultimi dati registrati dal suo pacemaker risalgono infatti al 17 febbraio. I corpi di Hackman e Arakawa erano parzialmente decomposti e mostravano quelli che gli investigatori hanno definito «segni di mummificazione» su mani e piedi.

Secondo la polizia, non sono stati trovati segni evidenti di una fuga di gas, come suggerito da Elizabeth Hackman, una delle tre figlie che Gene aveva avuto con la sua prima moglie, Fay Maltese. Tuttavia, la compagnia del gas locale sta comunque collaborando alle indagini.

Non sono stati riscontrati traumi sui corpi, né è stato trovato un biglietto che potesse far pensare a un doppio suicidio.

“Non voglio azzardarmi a dire da quando. Non ci sono immediati segni di un atto criminale ma non lo abbiamo neppure ancora escluso”, ha dichiarato lo sceriffo Adan Mendoza.

Il ritrovamento dei corpi

Un detective di Santa Fe ha dichiarato che la donna è stata trovata nel bagno, con la stufa spostata, un flacone di pillole aperto e le pillole sparse accanto. Si ritiene che possa essere caduta improvvisamente, facendo spostare la stufa. Gene Hackman invece è stato trovato in cucina, completamente vestito, con i suoi occhiali da sole e il bastone accanto al corpo. Anche lui era disteso a terra, come se fosse caduto all’improvviso.

I due addetti alla manutenzione, che hanno dato l’allarme, hanno affermato di non averli visti da due settimane. La porta d’ingresso era socchiusa e, secondo gli inquirenti, non ci sono segni di effrazione. Al momento, l’inchiesta non esclude alcuna ipotesi, tra cui omicidio, suicidio, morte accidentale o cause naturali.