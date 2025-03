Dal New Mexico confermano la morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa per cause naturali. I dettagli forniti dalle forze dell'ordine.

Nella serata di ieri, venerdì 7 marzo, le autorità del New Mexico hanno confermato che Gene Hackman, l’attore americano, e sua moglie, la pianista Betsy Arakawa, sono deceduti per cause naturali, a distanza di una settimana l’uno dall’altra. Hackman è morto a causa di una malattia cardiaca, mentre Arakawa per un’infezione virale.

Gene Hackman e Betsy Arakawa: i dettagli sulla morte

Gene Hackman, l’attore americano rinvenuto senza vita nella sua abitazione insieme alla moglie il 27 febbraio scorso, è deceduto per cause naturali, a seguito di malattie cardiache, ipertensione cronica, problemi respiratori e Alzheimer in fase avanzata, quasi una settimana dopo la scomparsa della moglie, Betsy Arakawa. A riferirlo è stata la medico legale del New Mexico, Heather Jarrell, durante una conferenza stampa.

Hackman sarebbe probabilmente morto il 18 febbraio, data in cui il suo pacemaker ha registrato per l’ultima volta il battito del cuore.

La moglie, Betsy Arakawa, il cui corpo è stato trovato sul pavimento del bagno della loro casa, è probabilmente morta prima del marito a causa di un virus, la sindrome polmonare da Hantavirus. Questa è una malattia respiratoria rara e grave, un tipo di virus trasmesso principalmente dai roditori.

I test hanno escluso l’ipotesi di avvelenamento da monossido di carbonio, inizialmente considerata durante le indagini. Inoltre, un primo rapporto autoptico non ha evidenziato traumi esterni né su Hackman né su Arakawa.

Gli ultimi giorni di vita di Gene Hackman

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, dopo la morte della moglie, Hackman sarebbe rimasto da solo in casa per diversi giorni, senza alcuna assistenza, e successivamente avrebbe avuto una crisi cardiaca.

La medico legale Jarrell ha precisato che non è chiaro se le condizioni di Hackman fossero tali da impedirgli di sopravvivere autonomamente. Ha anche ipotizzato che, a causa dello stadio avanzato di Alzheimer, Hackman potrebbe non essersi reso conto della morte della moglie avvenuta una settimana prima.