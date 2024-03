Quanto accaduto al Crocus City Hall di Mosca lo scorso venerdì continua a far parlare il mondo intero. Più di 130 persone hanno perso la vita. I colleghi di Fanpage hanno intervistato Giorgio Battisti, generale, analista militare ed ex Comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO che ha detto la sua sugli attentatori.

Giorgio Battisti ha spiegato che c’è una cosa da notare nell’attacco avvenuto e che riguarda proprio gli attentatori. Loro sparavano dei colpi singoli anche se avevano a disposizione un’arma automatica. Per il generale questo vale a dire che si tratta sicuramente di soggetti con una formazione militare. Gli attentatori vanno quindi a risparmiare dei colpi per poter ammazzare più persone.

Ha ancora spiegato Giorgio Battisti.

Il generale ha poi continuato:

Avranno trovato appoggio da parte di qualcuno in queste comunità. Io non penso che siano andati a passeggio per Mosca armati ma probabilmente avranno preso le armi in qualche posto concordato in precedenza con qualche loro appoggio. Qualcuno che gli ha fatto trovare armi, munizionamento e altro materiale per dare fuoco al teatro. Sicuramente è stata una operazione studiata bene e coordinata bene come è capitato col Bataclan.