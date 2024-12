Il colpo di scena di Alessio Pecorelli

In un clima di attesa per la nuova puntata di Uomini e donne, il programma cult di Canale 5, Genny Tigna, ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli, ha deciso di rompere il silenzio riguardo agli eventi che hanno portato all’abbandono del tronista. Pecorelli ha lasciato il programma dopo aver ricevuto diverse segnalazioni che hanno sollevato interrogativi sulla sua condotta. Genny, presente a CasaLollo 2, ha espresso il suo stupore e la sua opinione su quanto accaduto, rivelando che già da tempo notava un cambiamento in Alessio.

Le parole di Genny Tigna

“Non me l’aspettavo, ma vedevo cambiato Alessio da un po’”, ha dichiarato Genny, sottolineando che la sua intenzione iniziale era quella di ritirarsi dal programma. La giovane ha anche commentato le segnalazioni che hanno coinvolto Alessio, esprimendo un giudizio netto su Mario Cusitore, dicendo: “Mario non mi è mai piaciuto, uno zero. Gli è convenuto andarsene”. Le sue parole rivelano un certo disprezzo nei confronti di chi ha cercato di mettere in cattiva luce il tronista.

Le dinamiche tra corteggiatori

Genny non si è limitata a commentare Alessio, ma ha anche parlato delle altre corteggiatrici, in particolare di Serena, affermando: “Di Serena me lo aspettavo ma è incoerente”. La giovane ha chiarito che non intende cercare Alessio dopo la sua uscita dal programma, affermando: “Per me è finita qua”. Queste dichiarazioni mettono in luce le complesse dinamiche che si sviluppano all’interno del programma, dove le emozioni e le rivalità sono all’ordine del giorno.

La versione di Alessio Pecorelli

Dopo l’abbandono, Alessio ha rilasciato un’intervista a Lollo magazine, cercando di chiarire la sua posizione. Ha negato di aver baciato nessuna ragazza nei locali segnalati dalla redazione e ha chiesto scusa per aver violato le regole del programma. “Ero io nelle foto ma non ho abbracciato nessuna, stavo parlando”, ha spiegato, cercando di difendersi dalle accuse. Alessio ha anche sottolineato che le segnalazioni erano infondate e che non c’era nulla di compromettente nelle immagini che lo ritraevano.

Il percorso di Alessio come tronista è stato caratterizzato da forti emozioni e da un interesse particolare per Genny, con la quale aveva avviato una frequentazione. Tuttavia, la gelosia di Genny durante le uscite con le altre corteggiatrici potrebbe aver contribuito a creare tensioni, portando infine alla rottura. La situazione rimane tesa e gli sviluppi futuri potrebbero riservare ulteriori sorprese per i fan del programma.