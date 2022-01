Genova, 30enne ricoverata per Covid scappa dall’ospedale: denunciata

Paura e delirio al Galliera di Genova, una ragazza ricoverata per Covid scappa dal nosocomio. Il giorno prima si era verificata un'aggressione

All’ospedale Galliera di Genova sono stati due giorni tremendi a causa di due coetanei: prima un 30enne ha aggredito medici, infermieri e personale sanitario; il giorno dopo una 30enne ricoverata per Covid è scappata dal nosocomio. I due non si conoscevano, è stata solo una coincidenza.

Ricoverata per Covid a Genova scappa dall’ospedale

La ragazza di 30 anni è albanese ed era ricoverata al Galliera per Covid. La giovane, improvvisamente, ha deciso di abbandonare il reparto in cui si trovava per tornare a casa. La 30enne è salita su un autobus nei pressi dell’ospedale, rifiutandosi di mostrare il Green pass all’autista. A quel punto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno prima denunciato la ragazza e poi l’hanno ricondotta al Galliera.

Prima della fuga della donna positiva al Covid, sempre a Genova un ragazzo ha aggredito i medici del Galliera

Prima di questo episodio in cui fortunatamente non si è fatto male nessuno, ma potenzialmente molto pericoloso per la salute di tante persone, il giorno precedente di danni fisici ce ne sono stati. Un tunisino di 30 anni era stato portato al pronto soccorso del Galliera. Una volta fatto accomodare su una barella, alla visione di uno psichiatra, si è iniziato ad agitare.

Improvvisamente ha preso a calci, pugni e morsi i membri del personale sanitario. Come riporta Leggo, un’operatrice è rimasta ferita ad un polso con una prognosi di 15 giorni mentre il collega preso a morsi ha una prognosi di 10 giorni.

Al Galliera di Genova il Covid ha eliminato il posto di polizia

Il primario del Galliera Paolo Cremonesi ha dichiarato che a causa del Covid non è più presente il posto fisso di polizia al pronto soccorso del nosocomio e diventa quindi sempre più difficile far fronte a questi episodi.

Il primario, vista l’importanza del Galliera per la città di Genova, spera che venga ripristinato al più presto il posto di polizia.