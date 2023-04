Genova, violentava la figlia di 11 anni della compagna, condannato a 12 anni

L’orrore arriva dalla Liguria, dove a Genova un uomo violentava la figlia di 11 anni della compagna ed è stato condannato a 12 anni. Ansa spiega che un 42enne di nazionalità marocchina è stato processato con rito abbreviato per stupro su minorenne e per quegli abusi sessuali. L’uomo ha avuto 12 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni della figlia della compagna e secondo lo storico del processo le violenze sarebbero cominciate quando la piccola aveva solo 11 anni, per poi andare avanti per 24 mesi.

Violentava la figlia di 11 anni della compagna

Ma in che modo? In atti si spiega che il condannato approfittava dell’assenza della madre per lavoro. A quel punto violentava la di lei figlia “che veniva anche convinta dal patrigno a non raccontare nulla”. Le avrebbe detto l’aguzzino: “Tanto nessuno ti crederebbe”, poi la terrorizzava dicendole che se avesse parlato sarebbe finita in una comunità per minori.

I sospetti della madre e la telecamera

La madre della vittima si era insospettita ed aveva perciò piazzato una telecamera nella camera da letto della loro abitazione di Sampierdarena. E quelle immagini avevano svelato l’orrore. Dopo la denuncia ai Carabinieri la donna e si era rivolta al centro antiviolenza Mascherona. Nel dibattimento la madre è stata assistita dall’avvocata Nadia Calafato, con l’uomo che invece era stato arrestato ad agosto del 2022.