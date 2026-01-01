George e Amal Clooney: il loro nuovo inizio con la cittadinanza francese

George e Amal Clooney hanno recentemente acquisito la cittadinanza francese, segnando l'inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo nella loro vita personale e professionale.

La recente notizia dell’ottenimento della cittadinanza francese da parte di George e Amal Clooney ha suscitato grande interesse. La coppia, nota per il suo impegno sociale e la carriera nel mondo dello spettacolo, ha scelto di trasferirsi in Francia insieme ai propri figli. Questa decisione segna un passo significativo nella loro vita familiare e professionale.

Un legame con la Francia

George Clooney, attore di successo, ha espresso da tempo il desiderio di allontanarsi dall’atmosfera frenetica di Hollywood per garantire ai suoi figli, Alexander ed Ella, una crescita più equilibrata. La coppia ha acquistato una splendida proprietà rurale a Brignoles, nella regione della Provenza, dove già possiedono vigneti sussidiari per la produzione di vino. Questa residenza, che si estende su centosettanta ettari, offre un ambiente sereno e naturale, lontano dai riflettori di Los Angeles.

La scelta della privacy

Un aspetto fondamentale di questo trasferimento è la privacy che la famiglia Clooney spera di ottenere in Francia. George ha dichiarato che le leggi francesi sulla protezione dei dati e sulla privacy consentono alla sua famiglia di vivere senza l’assillo dei paparazzi. In un’intervista, ha affermato: “In Francia, i bambini non sono bersaglio dei fotografi, e questo per noi è fondamentale”. La tranquillità e la protezione offerte dalla cultura francese sono tra i motivi principali che hanno spinto i Clooney a prendere questa decisione.

Un nuovo capitolo linguistico e culturale

In vista della loro nuova vita in Francia, George ha intrapreso un percorso di apprendimento della lingua francese. Nonostante abbia dedicato oltre quattrocento ore a studiare, ammette di non sentirsi ancora completamente a suo agio. Fortunatamente, sua moglie Amal, che è di origini libanesi, parla fluentemente il francese, il che rappresenta un grande vantaggio per lui. La coppia è entusiasta di immergersi nella cultura francese e sta già scoprendo le bellezze e le peculiarità locali.

Una tendenza tra le celebrità

Non sono solo i Clooney a cercare un rifugio in Europa. Altre celebrità di Hollywood, come Jim Jarmusch e Robert De Niro, stanno considerando opzioni simili. De Niro ha manifestato l’intenzione di trasferirsi a Roma, mentre Jimmy Kimmel ha già ottenuto la cittadinanza italiana. Questo fenomeno evidenzia una crescente disaffezione verso la politica americana e il desiderio di trovare un ambiente più pacifico e favorevole.

La scelta di George e Amal Clooney di ottenere la cittadinanza francese non è solo un cambiamento di residenza, ma un passo verso una vita più serena e protetta. Con la loro nuova avventura, sperano di fornire ai propri figli un’infanzia lontana dalle pressioni della fama, immersi in una cultura che valorizza la privacy e il rispetto della vita familiare.