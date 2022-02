Gerardo Torre, il medico che ha curato a casa 3mila malati: “Per me sono tutti pazienti”

La posizione di Gerardo Torre, il medico che ha curato a casa 3000 malati, è semplice: “Per me sono tutti pazienti e a chi mi chiama no vax lo querelo”

Tiene banco sui media la vicenda di Gerardo Torre, il medico che ha curato a casa oltre 3mila malati, vaccinati o meno che fossero contro il Covid: “Per me sono tutti pazienti”. In una intervista al Corriere della Sera intanto il camice bianco di Pagani, in provincia di Salerno, respinge ogni accusa di essere un “No Vax” e spiega che è solo fedele al giuramento di Ippocrate.

“Per me sono tutti pazienti”: la ricetta del dottor Torre e la posizione dell’Ordine

Lui è stato ripreso dall’Ordine dei medici. Perché? Aveva criticato i colleghi che non visitavano i pazienti positivi al covid. Ma a chi lo definisce medico No Vax lui promette querele e guai giudiziari. Lui è solo un medico che, se chiamato a domicilio, semplicemente accorre.

Lui non si definisce un No Vax, la fiducia e il rapporto fra medico e paziente secondo Torre

E lo spiega: “Qui c’è un grosso equivoco di fondo, non sono No-vax innanzitutto perché sono vaccinato e ho contratto anch’io il Covid.

In secondo luogo, credo che la fiducia nel rapporto medico paziente sia fondamentale nella medicina di base e i pazienti che si sono fidati di me non hanno avuto bisogno di nessuna imposizione dall’alto”.

No all’obbligo vaccinale e un no ancora più forte alle strumentalizzazioni dei no vax estremisti

All’obbligo vaccinale Torre comunque è contrario, per lui la decisione sta al medico di base. Il problema è che anche non volendo il dottor Torre è diventato suo malgrado un’icona No Vax: “Mi vogliono fare apparire come un polarizzatore di frange estremiste ma io non ci sto.

La verità è che vaccinati e non vaccinati per me sono tutti pazienti. Chi dice il contrario ne risponderà penalmente”.