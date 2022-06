Un uomo armato ha ferito gravemente una donna e una bambina nella scuola elementare di Esslingen con un coltello.

Terribile aggressione in una scuola elementare di Esslingen, in Germania. Un uomo armato di coltello ha ferito gravemente una donna e una bambina di 7 anni, per poi scappare.

Germania, accoltellamento fuori da una scuola: gravi una donna e una bambina

Un uomo armato di coltello ha ferito gravemente una donna e una bambina di 7 anni, in una scuola elementare di Esslingen, nel Baden-Württemberg, in Germania. Lo hanno riportato i media tedeschi. L’autore dell’aggressione è scappato. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, la donna e la bambina sono state attaccate nell’area di una scuola a Esslingen, nel sud del Paese, e hanno riportato delle ferite gravi, che le hanno costrette al ricovero in ospedale.

L’aggressore è scappato e per il momento il movente è del tutto sconosciuto.

L’operazione della polizia

Poco dopo le 9, ora tedesca, è emerso che il sospetto è scappato ed è ricercato. Un portavoce della polizia ha spiegato che non era più nel cortile della scuola. La polizia di Reutlingen ha mandato un elicottero per procedere con l’operazione della polizia. “Le misure operative sono attualmente in corso a seguito di un reato di aggressione” è stato spiegato sui social network.

“Al momento non possiamo fornire alcuna informazione al riguardo. Seguirà un comunicato stampa, a cui faremo riferimento” è stato aggiunto.