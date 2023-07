Last generation, gli attivisti per il clima bloccano gli aeroporti di Düssel...

Gli attivisti per il clima di Last Generation sono riusciti a varcare il perimetro di sicurezza degli aeroporti, incollando le mani sulle piste

Gli attivisti per il clima di Last Generation hanno causato gravi disagi al traffico aereo per ore “Protestiamo contro la mancanza di pianificazione da parte del governo nella crisi climatica’ scrivono sui social

La nuova protesta di Last Generation

La nuova protesta di Last Generation (ultima generazione), per attirare l’attenzione pubblica sul problema della crisi climatica si è svolta sulle piste di due aeroporti tedeschi quello di ,Düsseldorf e Amburgo, rispettivamente il quarto e il quinto aeroporto della Germania.

La performance sulle piste degli aeroporti

Gli attivisti hanno varcato il perimetro di sicurezza dei due aeroporti, riuscendo addirittura a svolgere la loro performance di protesta, sulle piste di decollo e atterraggio. Di buon mattino. si sono incollati all’asfalto delle piste in maniera pacifica, in attesa che gli addetti ai lavori li trasportassero via di peso.

“Mancanza di pianificazione nell’affrontare la crisi climatica”

Nel comunicato l’organizzazione denuncia ‘la mancanza di pianificazione da parte del governo nell’affrontare la crisi climatica’.

L’azione dimostrativa ha ovviamente causato notevoli disagi ai due aeroporti, con il traffico aereo sospeso per ore e migliaia di vacanzieri rimasti a terra.

Nel solo scalo di Amburgo sono stati ben 17 i decolli e 19 gli atterraggi che sono stati cancellati

