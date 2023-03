Attimi di grande panico questa mattina, 24 marzo, all’aeroporto di Colonia-Bonn, in Germania. Un uomo alla guida di un’auto ha investito e ferito diverse persone volontariamente.

Germania, auto sulla folla all’aeroporto di Colonia-Bonn: ci sono feriti

Momenti di grande paura questa mattina all’aeroporto di Colonia-Bonn, in Germania. Un uomo alla guida di un’auto avrebbe volontariamente investito e ferito diverse persone in un parcheggio. Secondo una prima ricostruzione, diversi pedoni sarebbero riusciti ad evitare la macchina, mentre altri sono stati travolti completamente. Si registrano alcuni feriti, anche se fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo è stato arrestato

L’uomo ha 57 anni, come riportato da un portavoce della polizia, ed è stato arrestato. Al momento si trova in ospedale a Colonia dove sarà sottoposto ad analisi psicologiche prima di essere trasferito in ospedale psichiatrico. “Apparentemente ha guidato verso diverse auto e pedoni, che sono riusciti a evitarlo” ha dichiarato il portavoce. Non è ancora chiaro quante persone sia riuscito a travolgere, ma per il momento si parla di cinque o sei feriti. Anche due poliziotti sono rimasti lievemente feriti perché l’automobilista ha cercato di opporsi all’arresto.