La recente approvazione della legge sulla legalizzazione parziale della cannabis per uso ricreativo in Germania ha segnato un passo significativo nella politica del paese riguardo alla sostanza.

Germania, passata legge su legalizzazione parziale della cannabis

Il Bundestag, il parlamento tedesco, ha dato il via libera al piano del governo che, sotto condizioni specifiche, autorizza il possesso e la coltivazione della cannabis, prevedendo l’entrata in vigore di tali disposizioni a partire dal 1° aprile.

La decisione è stata presa dopo un ampio dibattito all’interno del Bundestag, coinvolgendo un totale di 637 parlamentari, il verdetto finale ha visto 407 voti a favore della legalizzazione e 226 contrari, con quattro deputati che si sono astenuti. Questa schiacciante maggioranza a favore della legalizzazione indica un cambiamento significativo nella percezione della cannabis e nelle politiche ad essa associate in Germania.

Il testo legislativo, nella sua formulazione attuale, depenalizza il possesso di quantità limitate di marijuana, stabilendo un limite massimo di 50 grammi.

La legge consentirebbe ai membri dei cosiddetti “cannabis club” di acquistare la cannabis per scopi ricreativi, riconoscendo e regolamentando la presenza di tali club nella società.

Il prossimo passo per l’entrata in vigore completa di questa legge è rappresentato dalla sua approvazione da parte del Bundesrat, l’altro ramo del Parlamento tedesco. Questa fase aggiuntiva del processo legislativo fornirà ulteriori opportunità per il dibattito e l’ulteriore riflessione sulla questione. La Germania sta abbracciando un approccio più progressista nei confronti della cannabis, cercando di bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con la crescente accettazione sociale dell’uso ricreativo della sostanza.