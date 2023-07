Esiste un software per i professionisti del settore bellezza e benessere davvero molto utile e pratico. Stiamo parlando di Treatwell, la più grande piattaforma di prenotazione per trattamenti in Europa, in gradi di facilitare il lavoro ai professionisti del settore.

Gestionale Parrucchieri: il software per i professionisti del settore

I saloni di bellezza, parrucchieri, barbieri, spa e centri massaggi sono sempre più frequentati dai clienti, che hanno bisogno di dedicare un po’ di tempo a se stessi e sottoporsi a qualche trattamento di bellezza e benessere. Grazie a Treatwell Business i professionisti di questi settori troveranno un alleato nello svolgimento del loro lavoro. Finalmente è possibile avere un nuovo gestionale parrucchieri facile da usare, per rendere la vita più semplice ai professionisti e migliorare l’esperienza dei clienti. Stiamo parlando di una piattaforma di prenotazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che riesce a mettere in contatto i clienti con i gestori di saloni, consentendo di prenotare un appuntamento in qualsiasi momento, in modo pratico e veloce. Essere alla guida di un salone di parrucchieri o di un salone di bellezza non è semplice, perché ci sono tantissime cose da gestire oltre al lavoro pratico che bisogna fare sui clienti. Treatwell è in grado di agevolare il lavoro dei professionisti del settore, dando loro l’occasione di svolgere diverse mansioni in modo molto più veloce, come la gestione dell’agenda e degli appuntamenti, che sarà gestita nel migliore dei modi grazie all’uso di questa piattaforma, gestita da un team sempre disponibile e pronto a risolvere i problemi e aiutare i propri clienti. Questo software riesce realmente ad aiutare i professionisti del settore e a dare una vera e propria svolta alla gestione del loro lavoro.

Gestionale Parrucchieri: cosa offre il sito di prenotazione Treatwell

Treatwell è il più grande sito di prenotazione per trattamenti di bellezza e benessere in tutta Europa. Si tratta di una piattaforma di prenotazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che riesce a mettere in contatto i clienti con i gestori dei saloni, consentendo di prenotare gli appuntamenti in qualsiasi momento, in modo pratico e veloce. Davvero un grande aiuto per tutti coloro che devono gestire dei saloni, con tutto il lavoro che comporta, non solo pratico sul cliente, ma anche a livello organizzativo e di gestione. Il software è dedicato ai professionisti del settore della bellezza, principalmente parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza, spa e centri massaggi. La piattaforma metterà loro a disposizione moltissime funzionalità davvero molto utili e di grande aiuto, come l’agenda digitale, la possibilità di promozioni, comunicazione e marketing, il sistema cassa, fatturazione e pagamento, analisi e report e gestione delle scorte, riuscendo anche a donare ai saloni una grande visibilità online. Lo scopo di Treatwell è quello di consentire a tutti i professionisti di ridurre gli appuntamenti mancati, gestirli nel modo migliore, attrarre e fidelizzare i clienti, riempire l’agenda, collaborare con esperti del settore e aumentare la propria visibilità online.

Proprio grazie a Treatwell, infatti sarà possibile, sfruttare i social offerti dalla piattaforma come Facebook, instagram, la vetrina del sito di Treatwell e la app per aumentare la propria visibiità per aumentare anche la notorietà sul web. Oltre alla visibilità, Treatwell offre un servizio di “receptionist gestionale” attiva 24 ore su 24, che comprende tutta una serie di servizi, come: sms promemoria verso i clienti illimitati e gratis, sincronizzazione automatica dei calendari, gestione turni e ferie, agenda multidispositivo e storico clienti e crm per la fidelizzazione.

Proprio grazie a questo servizio sarà molto facile organizzare e gestire il proprio salone. Treatwell al momento è la piattaforma leader per la gestione di saloni di barbieri e parrucchieri secondo i consumatori e i clienti. Questo perché aumenta la visibilità online, perché si riducono gli appuntamenti saltati, perché si attirano più clienti e anche grazie al servizio di customer service che offre valore alla propria attività. Per quanto riguarda i prezzi, esistono vari pacchetti per soddisfare le varie richieste dei diversi clienti:

Il pacchetto starter a 49€ al mese offre: Appuntamenti illimitati , sms di conferma, agenda digitale, visibiità online, statistiche e appuntamenti, Marketing e promo,assistenza clienti ed infine un ora e mezza di formazione

Il pacchetto advanced a 59€ al mese offre tutte i servizi del pacchetto starter più:

cassa, fatture e pagamenti, spese, promo avanzate, statistiche e oltre 3 ore di formazione

Il pacchetto premium a 79€ al mese offre tutti i servizi dei pacchetti precedenti più un magazzino prodotti, gestione ed invio ordini, gestione produttori, statistiche di magazzino avanzate e oltre 4 ore di formazione.