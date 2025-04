Nel nuovo episodio del podcast “Boom” di Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello ha scatenato il gossip con una rivelazione inaspettata su Iago e Amanda. Un’indiscrezione che ha subito catturato l’attenzione dei fan, alimentando curiosità. Ecco tutti i dettagli di questa clamorosa novità!

GF, Amanda e Iago: nuova coppia segreta?

Anche a telecamere spente, il Grande Fratello continua a far parlare di sé. Due ex concorrenti, Iago e Amanda, sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti affettuosi, alimentando i sospetti su una possibile storia d’amore nascosta. Sebbene non ci sia alcuna conferma ufficiale, le immagini sembrano parlare chiaro. La voce arriva dall’influencer Deianira Marzano, che ha riportato la segnalazione di un’utente.

I fan, già sospettosi, ora potrebbero aver ricevuto la conferma di una relazione autentica tra i due. Ecco la clamorosa rivelazione di Signorini.

Gf, Amanda e Iago: la clamorosa rivelazione di Signorini

Secondo quanto riferito dal conduttore del reality, tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione. Il gossip è stato commentato anche da Loredana Lecciso, sorella dell’ex gieffina. Durante una telefonata con Loredana nel suo morning show “Boom”, Alfonso Signorini ha lanciato il gossip su Amanda Lecciso e Iago Garcia, dichiarando:

“Ti do uno spoiler, ma tanto lo saprai già, tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione”.

Loredana, rispondendo, avrebbe confermato le indiscrezioni: