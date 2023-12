Anita Olivieri ha commesso l’ennesima gaffe. Da quando è entrata al GF sono tanti gli scivoloni messi a segno. Questa volta, la biondina plurilaureata si è lasciata scappare una battuta infelice sul Parkinson.

GF, Anita commette l’ennesima gaffe: la battuta sul Parkinson

Concorrente Nip del GF, Anita Olivieri verrà ricordata soprattutto per le sue gaffe. E’ entrata nel reality più spiato d’Italia sventolando le sue lauree, ma a quanto pare il percorso di studi non le è servito per evitare scivoloni di stile. L’ultimo la vede scherzare sul Parkinson.

Cosa ha detto Anita Olivieri sul Parkinson?

La gaffe è andata in scena quando Anita stava ballando davanti allo specchio insieme a Rosy Chin e Fiordaliso. Ad un certo punto, la Olivieri ha esclamato:

“Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo”.

Una battuta infelice, che ha fatto infuriare i fan del GF.

I fan del GF sono divisi tra pro e contro Anita

Come al solito, i telespettatori sono divisi tra pro e contro Anita. Qualcuno sostiene che, viste le innumerevoli gaffe, sia necessario un provvedimento, mentre altri la giustificano. Su Twitter si legge: “Io vi vorrei tanto vedere a voi fuori, a cosa dite, a come tutelate i disabili, a come tutelate le donne, io scommetto che non fate un ca**o di tutto questo, fuori. Ma avete solo tempo di rompere il ca**o per ogni frase che venga detta in casa“.