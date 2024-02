I fan del GF e anche alcuni concorrenti si sono accorti che Grecia Colmenares nasconde, anche se sarebbe il caso di dire ruba, il cibo e i regali degli sponsor. Ovviamente, è scoppiato il caso: merita un provvedimento?

Fin dall’inizio del GF, Grecia Colmenares ha avuto uno strano comportamento, specialmente per quel che riguarda il cibo e i regali degli sponsor. Sia i fan che i concorrenti del reality, hanno notato che l’attrice nasconde una serie di oggetti/alimenti e non vuole che vengano toccati. Se qualche gieffino si azzarda ad avvicinarsi alle sue cose lei diventa una “leona“. Nelle ultime ore, però, è scoppiato un caso.

Perché Grecia nasconde cibo e regali?

Dal cibo ai vestiti e gioielli regalati dagli sponsor: Grecia Colmenares nasconde di tutto. Degli alimenti controlla anche la data di scadenza, in modo da essere certa di portare via cose ancora buone da mangiare. Perché si comporta così? Qualche tempo fa, quando alcuni concorrenti del GF le hanno fatto notare la cosa, l’attrice ha confessato che ruba queste cose come souvenir per il suo fan club.

GF: la polemica contro Grecia Colmenares

Tralasciando il motivo per cui Grecia nasconde cibo e regali, i fan del GF hanno sottolineato che il suo comportamento non è corretto. La Colmenares, dopo 5 mesi di furti, dovrebbe essere destinataria di un provvedimento disciplinare.