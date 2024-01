GF, Fiordaliso asfalta Grecia: "E' qui per lavorare, non le credo"

Fiordaliso ha asfaltato Grecia Colmenares. La cantante crede che l’attrice di telenovelas sia entrata al GF per interpretare un personaggio e non ha mai mostrato la sua vera personalità.

GF: Fiordaliso asfalta Grecia Colmenares

A distanza di più di quattro mesi dall’inizio del GF, Fiordaliso ha deciso di asfaltare Grecia Colmenares. La cantante non ha accettato l’attacco dell’attrice nei riguardi di Beatrice Luzzi, che sostiene di essere stata tradita sull’amicizia e sulla fiducia. Secondo la Zia Fiorda, la star delle telenovelas sta solo interpretando un personaggio e non ha mai mostrato la sua vera personalità.

GF: Fiordaliso smaschera Grecia

Nel segreto del confessionale, Fiordaliso ha così parlato di Grecia:

“Lei è qui per lavorare, è come se fosse stata scritturata in un film e va avanti a essere Grecia Colmenares, grasie vida grasie vida grasie vida grasie vida… Non ci credo”.

In effetti, la Zia Fiorda non ha tutti i torti. La Colmenares, in quattro mesi al GF, non si è mai mostrata di cattivo umore e non ha quasi mai litigato con nessuno.

I fan del GF si schierano con Fiordaliso

I fan del GF si sono schierati con Fiordaliso. Su X (ex Twitter) fioccano commenti che suonano così: “Finalmente una che ha detto chiaro e tondo come stanno le cose“, oppure “Spero che Fiordaliso cominci a esprimersi così anche fuori dal confessionale“.