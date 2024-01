GF, Fiordaliso avvisa i concorrenti: il monito sulla squalifica

Dopo l’ultima puntata del GF, Fiordaliso ha iniziato ad aprire gli occhi su alcuni concorrenti. La cantante si è detta delusa e ha lanciato un monito ai compagni d’avventura, ricordando loro che “il pubblico voleva la squalifica“.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini si è scagliato contro alcuni concorrenti per la poca empatia dimostrata nei riguardi di Beatrice Luzzi, colpita da un terribile lutto. Dopo la diretta, Fiordaliso ha iniziato ad aprire gli occhi su quelli che, da mesi, considera amici. Si è lasciata andare ad uno sfogo e ha lanciato un monito ai concorrenti sulla squalifica.

Parlando con Massimiliano Varrese, Fiordaliso ha dichiarato:

“Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ramanzina così, te la prendi e basta. Non hanno mica quindici anni. Inutile che dicono ‘non ci hanno tutelati’. Non ti possono tutelare quando sei 24 ore su 24 in diretta. Come fanno a tutelarti quando dici e fai cose davanti alle telecamere? Hai sentito che da fuori chiedevano la squalifica?! Non se ne sono resi conto? A me sembra che sono già stati tutelati visto che sono ancora qui dentro. Quindi incassi, stai zitto, vai avanti e poi basta. Capisci l’errore, hai sbagliato e chiudi lì tutto. Invece questi fanno la polemica. Se io dico queste cose loro mi saltano in testa”.