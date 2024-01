GF, Fiordaliso asfalta Letizia, invitandola a non superare più il limite come ha fatto con Beatrice Luzzi.

Dopo quattro mesi di permanenza al GF, anche Fiordaliso ha perso la pazienza. La cantante ha dato una bella lezione di vita a Letizia Petris per la bugia che ha raccontato su Beatrice Luzzi.

GF: Fiordaliso asfalta Letizia per la bugia su Beatrice

Nell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi è tornata in gioco dopo la morte del padre. Alcuni concorrenti, nonostante la delicatezza del momento, non sono apparsi troppo felici di rivederla. Tra loro c’è stata Letizia Petris, che appena l’attrice ha messo piede in Casa ha assunto un’espressione stranita. La Regina di Cuori ha salutato tutti e quando è arrivato il turno di Letizia l’ha abbracciata e ha esclamato: “Adesso siamo in due“. Il riferimento è al fatto che entrambe hanno perso il padre. Una frase solidale, che la Petris ha del tutto travisato. E’ per questo che Fiordaliso si è scagliata contro di lei.

GF: il discorso di Fiordaliso a Letizia

In un primo momento, Fiordaliso ha ascoltato lo sfogo di Letizia. Quest’ultima, spalleggiata da Paolo Masella, sostiene che Beatrice le abbia rivolto quella frase solo per punzecchiarla. La cantante è apparsa subito incredula, ma ha voluto togliersi ogni dubbio parlandone direttamente con la Luzzi. Quando ha avuto chiara la situazione, la zia Fiorda ha asfaltato la Petris. Chiamandole in disparte, Fiordaliso ha esclamato:

“Ci sono limiti. Hai capito? Ci sono alcune cose per cui ci sono dei limiti, che non si possono pensare male. Perché sennò uno è come una me**a. Non lo devi oltrepassare quel limite lì. Non deve essere. Ci sono dei limiti”.

GF: Fiordaliso delusa dagli amici

Dopo aver sgridato Letizia per la bugia su Beatrice, Fiordaliso ha analizzato anche il comportamento degli altri concorrenti del GF. La zia, sfogandosi con Monia La Ferrera, ha ammesso di essere delusa perché ha capito che alcuni coinquilini sono lì solo per gioco.