Greta Rossetti ha fatto una strana confessione al GF. L’ex tentatrice ha candidamente ammesso che, finito il reality, non vuole sentir parlare di relazioni. A divertire i fan è stata la replica di Giuseppe Garibaldi.

GF, Greta non vuole relazioni: Garibaldi la gela

In un momento di relax con Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti ha parlato della sua vita fuori dal GF. Pensando a quando il reality sarà finito, l’ex tentatrice ha ammesso che non intende avere relazioni. Pertanto, la conoscenza che sta avendo con Sergio D’Ottavi non arriverà da nessuna parte, così come quella interrotta con Vittorio Menozzi.

GF: la confessione di Greta sulle relazioni

Greta ha ammesso:

“Quando uscirò da qua veramente non penserò a nessuno, voglio vivere, ho bisogno di vivere perché ora ho paura di farmi prendere dalle emozioni amplificate di questo programma e di pentirmene quando esco”.

GF: la replica epica di Garibaldi a Greta

Garibaldi, stanco di sentire le paturnie amorose di Greta, ha replicato:

“Sì, ma non dire sempre le stesse cose che tanto continui ogni giorno a parlare di loro (Vittorio e Sergio, ndr)”.

I fan del GF, neanche a dirlo, si sono schierati con Giuseppe.