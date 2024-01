Anche se è entrata al GF da una manciata di settimane, Greta Rossetti ha smascherato alcuni concorrenti. Durante uno sfogo, l’ex tentatrice di Temptation Island ha analizzato in modo lucido tutte le dinamiche della Casa.

Chiacchierando con Vittorio Menozzi, Greta Rossetti si è lasciata andare ad un piccolo sfogo su alcuni concorrenti del GF. L’ex tentatrice di Temptation Island ha osservato molto i suoi compagni d’avventura e si è resa conto che alcuni di loro creano dinamiche soltanto per far parlare di sé.

Greta ha dichiarato:

“Adesso mi hanno chiesto perché sto con te? Ti limita questa cosa e innervosisce. Sono calma e buona, porto pazienza. Poi se mi parte… ed è da stamattina. Monia non è, sono altri atteggiamenti che non mi piacciono in generale. Vedo cose che succedono che non mi piacciono. Sono vera e magari è sbagliato per stare qui, dove devi creare dinamiche pur di… Io so cosa passa fuori e so chi passa bene e chi no. Ma anche se passasse bene non riuscirei”.