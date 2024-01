Massimiliano Varrese ha esagerato ancora una volta. Nelle ultime ore, ha attaccato Vittorio Menozzi perché geloso di Monia La Ferrera. I fan, stanchi, chiedono al GF di fare qualcosa per evitare che si verifichi una situazione simile a quella di Heidi Baci.

GF, Varrese attacca Vittorio perché geloso di Monia

Anche se nel monologo del suo compleanno ha fatto la vittima, Massimiliano Varrese continua ad avere atteggiamenti discutibili. Negli ultimi giorni è tornato a tampinare Monia La Ferrera perché convinto che tra loro ci sia ancora qualcosa in sospeso. Mentre la 35enne continua a restare sulle sue, l’attore si è perfino infuriato perché l’ha vista troppo spesso vicino a Vittorio Menozzi.

GF: le accuse di Varrese a Vittorio

Parlando con Monia, Varrese ha tuonato:

“Certo che me ne sono accorto, ma da qualche giorno inizia a essere troppo. Non mi piacciono più i prezzemoli. Non lo permetto più. Non mi piacciono gli strateghi. Ho un motivo per dire questo. Se sono geloso? No, non è per quello. Le persone devono imparare a stare al loro posto”.

GF: Monia difende Vittorio

Monia non è assolutamente d’accordo con Varrese, tanto che ha sottolineato di aver instaurato una bella amicizia con Vittorio. Non solo, La Ferrera ha ribadito che Menozzi non ha mai avuto alcun tipo di malizia nei suoi confronti. Massimiliano, non contento della sua reazione, ha sguinzagliato Rosy Chin che ha provato a fare a Monia lo stesso ragionamento dell’amico. Fortunatamente, l’ex di Max ha sale in zucca.