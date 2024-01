Massimiliano Varrese festeggerà il compleanno al GF. A causa del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi, però, il suo party sarà leggermente diverso. L’attore si è lasciato andare ad un monologo che ha indignato i fan del reality.

GF: Varrese e il monologo per il suo compleanno

Nella serata di giovedì 4 gennaio 2024, al GF ci sarebbe dovuto essere il compleanno di Massimiliano Varrese. La festa, a causa del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi, è stata rimandata al 6 gennaio in versione ridotta. Nonostante tutto, l’attore ha voluto recitare un monologo che non ha riscosso grande successo tra i telespettatori. Varrese ha esordito:

“Come avete visto in questi quattro mesi ho vissuto di tutto, sembra un film e sono solo quattro mesi, in questi 48 anni è sempre stato così. Spesso ho dovuto imparare il silenzio dell’attesa, perché la verità ne vale”.

GF: Varrese, come al solito, ha una visione distorta della realtà

Il monologo di Varrese prosegue:

“Ci sono domande a cui non riceveremo mai risposte, ma ci sono risposte che arrivano senza domanda. Questo lo sto imparando qui dentro. Ringrazio i Maxers e chi mi ama lì fuori, visto che vedono la verità. Ci sono risposte che arrivano dal nulla e qui ne sto ricevendo tante. Ho dovuto fare del silenzio un’arma per me stesso e fare passi indietro. Come al solito mi sono messo in discussione anche quando ho subito delle ingiustizie e ho imparato la lezione. In ognuno di voi ho visto un pezzo di me. La mia vita è davvero un film. Grazie a voi ho trovato una forza, mi bastava guardare i vostri occhi. E così ho trovato la forza per far sì che i valori vincano. I valori del rispetto, i valori della gentilezza. Io nella mia vita ho sempre cercato di dare agli altri, ma qui ho capito che dovevo anche ritrovare me stesso”.

GF: la reazione di fan e concorrenti al monologo di Varrese

Il monologo che Varrese ha fatto per il suo compleanno ha provocato reazioni diverse. Mentre alcuni concorrenti del GF si sono commossi, i fan si sono indignati. Anita Olivieri aveva le lacrime agli occhi, Rosy Chin e Garibaldi si sono tenuti per mano. Non solo, la chef cinese, piangendo, ha dichiarato: “Dopo tutto quello che hai passato… Tu più di tutti hai subito. Non so come hai fatto a resistere a tutte queste secchiate di me**a che ti sono arrivate. Io al tuo posto sarei già scappata. Proprio qualcosa che è andata oltre“.