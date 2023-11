GF, Mirko e Perla sono d'accordo: i fan, dopo la frase sussurrata da lui in diretta, non hanno più alcun dubbio.

Durante l’ultima puntata del GF, Mirko Brunetti ha sussurrato una frase a Perla Vatiero che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Secondo i seguaci del reality più spiato d’Italia, le parole del ragazzo sono la prova che i due ex volti di Temptation Island sono d’accordo.

GF: Mirko e Perla sono d’accordo?

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono d’accordo al GF? Questa è la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che i fan hanno captato una frase che il ragazzo ha sussurrato all’ex fidanzata durante la diretta. Il tutto è andato in scena dopo che la gieffina si è confrontata con Greta Rossetti e ha ricevuto una batosta da Beatrice Luzzi. Quest’ultima, commentando la loro relazione, ha esclamato: “Ieri li ho visti cedere mentre ballavano. Lei tornerebbe con lui, lo ritiene un pezzo grosso. Se lo sposerebbe. Uno così non lo trova più. Lui può trovare di più. A me piace molto e può puntare molto in alto. Lei no“.

GF: la frase che Mirko ha sussurrato a Perla

Dopo il confronto con Greta, Perla è tornata in Casa e si è seduta accanto a Mirko. A questo punto, i due hanno iniziato a parlare sottovoce. I fan del GF sono riusciti a captare che lui le ha consigliato di non litigare con Beatrice perché “ti serve“.

Perché Mirko e Perla sono d’accordo?

Mirko ha chiaramente avvertito Perla, ma a che pro? Perché sarebbero d’accordo? Secondo i fan del GF, la frase di Brunetti conferma che lui e la Vatiero si sono accordati in precedenza sul triangolo con Greta e stanno facendo di tutto per avere la maggioranza dei consensi anche tra i concorrenti. E’ bene sottolineare che questa è solo la teoria dei seguaci e, al momento, non sappiamo quale sia la verità.