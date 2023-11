Grande Fratello, Greta si confronta con Perla: "Mirko è innamorato di te"

Da alcune settimane Perla Vatiero è diventata una concorrente del Grande Fratello. La giovane ha avuto modo di confrontarsi con il suo ex Mirko con il quale ha convissuto cinque anni. La coppia aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, ma i due avevano scelto di uscire da soli dal programma. Mirko si legherà alla tentatrice Greta, una relazione che, sopratutto nell’ultimo periodo sarà segnata da alti e bassi. Ed è così che le due ragazze, rispettivamente la ex e la fidanzata di Mirko, si sono confrontate in studio.

Grande Fratello, confronto in studio tra Greta e Perla: “Ti chiedo scusa se ti ho ferita”

Greta ha esordito chiedendo innanzitutto scusa a Perla, manifestando anche del dispiacere per le tensioni che si erano venute a creare: “Ci tenevo a dirti che mi dispiace vederti così e ti chiedo scusa. Forse ho capito che avrei dovuto comprenderti di più”. Perla dal canto suo ha risposto: “Nei confronti tuoi, ho sempre portato rispetto. La mia delusione è dovuta a ciò che Mirko ha fatto”.

Greta annuncia di voler fare un passo indietro: “Mirko è innamorato di lei”

Ad un certo punto, Greta ha manifestato la volontà di voler chiudere con Mirko, motivando tale decisione con il fatto che il fidanzato (o ex?) sarebbe innamorato di Perla. Sulla questione è intervenuta anche l’opinionista Cesara Buonamici che ha chiesto se fosse stato il caso di sentire Mirko, ma Greta è stata irremovibile: “Io vedo Mirko innamorato di lei. Con me è passione, di lei è innamorato”.