L’operazione militare israeliana contro Rafah è destinata a intensificarsi. Il Ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato oggi che l’impegno contro Hamas non solo continuerà ma aumenterà, coinvolgendo ulteriori forze di terra e attacchi aerei.

Dettagli dell’operazione militare

“Stiamo rafforzando il nostro impegno contro Rafah. L’operazione andrà avanti e aumenterà con altre forze di terra e d’aria. Raggiungeremo i nostri obiettivi”, ha affermato Gallant che ha spiegato che gli sforzi delle forze armate israeliane sono volti a infliggere un colpo durissimo a Hamas, privando il gruppo delle sue capacità militari. L’obiettivo dichiarato è anche creare le condizioni necessarie per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas.

Contesto della visita di Gallant negli Stati Uniti

Queste dichiarazioni arrivano dopo che Gallant ha partecipato a un incontro con il Segretario della Difesa statunitense, Lloyd Austin, al Pentagono. La visita di Gallant a Washington avviene in un momento di alta tensione tra l’amministrazione statunitense e Israele. Il presidente israeliano Netanyahu ha recentemente cancellato una visita di una delegazione israeliana a Washington in risposta all’astensione degli Stati Uniti in un voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su una proposta di cessare il fuoco a Gaza.